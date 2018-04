Djokovic massacra Ferrer e vai à final na Austrália

MELBOURNE - O sérvio Novak Djokovic não teve qualquer dificuldade para se garantir na decisão do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, disputado em quadras rápidas. Nesta quinta-feira, o número 1 do mundo avançou para a final ao derrotar o espanhol David Ferrer, quinto colocado no ranking da ATP, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/1, em apenas 1 hora e 29 minutos.

Com a vitória, Djokovic fez 10 a 5 no confronto direto com Ferrer. Agora, ele aguarda a definição do seu adversário na decisão do Aberto da Austrália, que sairá da semifinal entre o britânico Andy Murray, número 3 do mundo, e o suíço Roger Federer, segundo colocado no ranking da ATP, que será disputada nesta sexta-feira, às 6h30 (horário de Brasília).

Na decisão, Djokovic vai buscar o seu quarto título do Aberto da Austrália, sendo o terceiro consecutivo - também foi campeão em 2008, 2011 e 2012. Além disso, a final em Melbourne será a 10ª da carreira do sérvio em torneios do Grand Slam. Ele já foi campeão cinco vezes dessas disputas.

Os números da semifinal comprovam o domínio total de Djokovic da partida. O sérvio fez seis aces, venceu 91% dos pontos disputados no seu primeiro serviço, converteu os sete break points que teve, conseguiu 30 winners e cometeu 16 erros não-forçados. Já Ferrer somou um ace, três duplas faltas, 11 bolas vencedoras e 32 equívocos, além de não ter tido sequer uma chance de quebrar o serviço do sérvio.

Nesta quinta, Ferrer conseguiu resistir até o quinto game do primeiro set, quando teve o seu saque quebrado por Djokovic. O sérvio voltaria a converter um break point no sétimo game. Assim, sem ter o seu serviço ameaçado, fechou o primeiro set em 6/2.

Djokovic manteve o ritmo forte na segunda parcial. O tenista sérvio teve dois break points no set, no terceiro e quinto games e converteu ambos. Assim, com o jogo sob controle, voltou a vencer por 6/2.

O terceiro set foi o mais fácil da partida para Djokovic. O sérvio permitiu que Ferrer confirmasse o seu serviço apenas uma vez, no quinto game. Com três quebras de saque, o número 1 do mundo venceu a parcial por 6/1 e a semifinal por 3 sets a 0 para se garantir na decisão do Aberto da Austrália, que será disputada no próximo domingo.