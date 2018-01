Djokovic, Murray e Nadal vencem na chave de duplas no Masters 1000 de Montreal

Número 1 do mundo, Djokovic joga junto com o compatriota Janko Tipsarevic. Contra a parceria formada pelo também compatriota Viktor Troicki e pelo italiano Andreas Seppi, os sérvio venceram por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Na segunda rodada, terão pela frente o indiano Rohan Bopanna e o romeno Florin Mergea, cabeça de chave número 4.

Murray, terceiro colocado do ranking da ATP, joga com o indiano Leander Paes e derrotaram nesta segunda-feira a dupla formada pelo sul-africano Kevin Anderson e pelo francês Jeremy Chardy por 6/3 e 6/1. Na sequência, encarará o seu irmão Jamie, que faz parceria com o australiano John Peers.

Já Nadal, ao lado do compatriota Fernando Verdasco, ganhou do checo Tomas Berdych e do norte-americano Jack Sock por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 5/7 e 10 a 6 no match tie-break. Na segunda rodada, enfrentam a dupla formada pelos franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert.

Os brasileiros Marcelo Melo, com o parceiro croata Ivan Dodig, e Bruno Soares, com o austríaco Alexander Peya, são cabeças de chave e ainda não conhecem seus rivais de estreia já pela segunda rodada. Assim, só deverão entrar em quadra na quarta-feira.

SIMPLES - Em um duelo de espanhóis, Tommy Robredo levou a melhor sobre Feliciano López por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3 - e será o rival de estreia de Murray, cabeça de chave número 2 da competição. Outros vencedores nesta segunda-feira foram o croata Ivo Karlovic, o argentino Leonardo Mayer, o australiano Bernard Tomic, o norte-americano Donald Young e o luxemburguês Gilles Mueller.