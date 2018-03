Djokovic passa fácil por Chela e avança às oitavas-de-final

O sérvio Novak Djokovic superou nesta quarta-feira, 14, o argentino Juan Ignácio Chela por 2 sets a 0 (6/3 e 6/1) e avançou às oitavas-de-final do Masters Series de Hamburgo. Djokovic, que nunca perdeu para Chela, não encontrou dificuldades no jogo e bateu seu adversário em pouco mais de uma hora de partida. Chela perdeu o controle da partida ao não confirmar seus serviços. Nas oitavas, o número três do mundo enfrenta o croata Ivo Karlovic, que venceu o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/2 e 7/6 (3).