Djokovic passeia contra o atual campeão e está na final do US Open

Não foi uma partida de tênis. Muito menos uma semifinal de Grand Slam. Não parecia isso, mas foi. Nesta sexta-feira, o sérvio Novak Djokovic foi arrasador contra um instável croata Marin Cilic, o venceu por fáceis 3 sets a 0 - com parciais de 6/0, 6/1 e 6/2, em 1 hora e 25 minutos - e avançou à decisão do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, em Nova York.

Depois de bater o atual campeão do torneio norte-americano pela 14.ª vez em 14 partidas, o número 1 do mundo terá pela frente um rival suíço na final deste domingo, na Arthur Ashe Stadium, a quadra principal do complexo de Flushing Meadows. Ele sairá do duelo entre Roger Federer, o segundo colocado do ranking da ATP, e Stan Wawrinka, quinto da lista.

Confirmando ser o melhor do ranking na atualidade, Djokovic disputará a 11.ª final consecutiva de um Grand Slam. Nesta temporada, ganhou o Aberto da Austrália, em janeiro, e Wimbledon, em julho, e perdeu apenas em Roland Garros, em junho. Apenas outros dois tenistas fizeram o mesmo: Rod Laver, em 1969, e Roger Federer, por três vezes, em 2006, 2007 e 2009.

O sérvio, aos 28 anos, buscará no domingo o seu 10.º título de Grand Slam, sendo o segundo em Nova York - o primeiro veio em 2011 contra o espanhol Rafael Nadal. Em 2015, chega à 11.ª final e já tem seis taças conquistadas.

Em quadra, a vitória de Djokovic veio de forma arrasadora. Consistente no fundo de quadra, o sérvio viu o adversário colecionar erros forçados e não-forçados, a ponto de perder os sete primeiros games. Foi o segundo "pneu" - placar de 6/0 em um set - que o croata levou nesta temporada do número 1 do mundo, repetindo o Masters 1000 de Montecarlo.

Com a derrota, Marin Cilic viu acabar uma série de 12 vitórias consecutivas em Nova York. Assim, cairá no ranking, na atualização desta segunda-feira, já que não defendeu os pontos do título do ano passado - é o atual nono colocado. Seu próximo compromisso é a repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis contra o Brasil, que acontece entre os dias 18 e 20 deste mês, no saibro de Florianópolis.