Djokovic pegará Tomic por vaga na semifinal em Indian Wells

Novak Djokovic irá enfrentar o australiano Bernard Tomic em jogo programado para o final da noite desta quinta-feira, quando o sérvio irá lutar por uma vaga na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells. Líder do ranking mundial, o tenista se garantiu nas quartas de final ao derrotar o norte-americano John Isner por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5), em confronto encerrado na madrugada desta quinta.

Principal favorito do torneio norte-americano, Djokovic irá defender um retrospecto de três vitórias em três jogos contra Tomic, atual 35º do ranking da ATP, no circuito profissional. Ele já passou pelo rival na edição de 2011 de Wimbledon e nos Masters 1000 de Roma e de Toronto de 2012.

Atuando contra o principal tenista dos Estados Unidos na atualidade, Djokovic teve uma atuação sólida para seguir em frente em Indian Wells. Sem oferecer chances de quebra de saque ao rival no primeiro set, ele ainda aproveitou um de dois break points para fazer 6/4 e abrir vantagem.

Em seguida, na segunda parcial, Isner colocou pressão no sérvio, que chegou a salvar dois break points, mas sustentou o seu serviço, assim como fez o norte-americano. Assim, os dois forçaram a disputa do tie-break, no qual o favorito foi um pouco melhor para fazer 7/5 e liquidar o confronto.

Essa foi a sexta vitória de Djokovic em oito partidas com Isner, que em 2012 surpreendeu o sérvio justamente na semifinal do Masters de Indian Wells, antes de voltar a derrotar o adversário no Masters de Cincinnati, também nos Estados Unidos.