Djokovic perde outra e corre risco no ATP World Tour

O número 1 do mundo parecia a caminho da vitória ao ganhar o primeiro set da partida pelo Grupo A, mas acabou perdendo por 3-6, 6-3 e 6-3.

Djokovic terminou a fase de grupo com uma vitória e duas derrotas e precisa que o espanhol David Ferrer, que já está garantido nas semis, vença Tomas Berdych mais tarde para alcançar a semifinal.

Se Berdych derrotar Ferrer, o tcheco vai liderar o grupo, com Ferrer em segundo.

Djokovic começou bem o jogo em Londres, com um bom ritmo do fundo de quadra, e quebrou o serviço do rival para fazer 3-1, fechando com facilidade o primeiro set.

Atual número 9 do mundo, Tipsarevic, que disputou seu segundo jogo no torneio após substituir o lesionado Andy Murray, conseguiu empatar o confronto contra seu colega de Copa Davis, apesar de ter tido trabalho em seus games de serviço.

Djokovic, que fez contra Ferrer seu "pior jogo" numa temporada impressionante, em que conquistou os principais títulos do ano, saboreou o público com jogadas com sua marca registrada de posições impossíveis.

Tipsarevic, que perdeu para Berdych na quarta-feira, começou a acertar golpes venenosos e abriu vantagem sobre o compatriota no terceiro set, sem que o líder do ranking pudesse se recuperar.