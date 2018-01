Djokovic perde set, mas bate espanhol e vai às quartas no US Open

O sérvio Novak Djokovic perdeu pela primeira vez um set na edição de 2015 do US Open, mas conseguiu avançar às quartas de final do último Grand Slam da temporada. Na noite de domingo, o número 1 do mundo superou o espanhol Roberto Bautista Agut, 23º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6, 6/4 e 6/3, em 3 horas e 3 minutos.

O triunfo foi o 60º de Djokovic em 65 partidas disputadas nesta temporada e o manteve na rota de mais uma final do US Open - foi campeão em 2011 e vice em 2007, 2010, 2012 e 2013. Além disso, ele se classificou pela 26ª vez consecutiva para as quartas de final de um dos torneios do Grand Slam.

Em busca de uma vaga nas semifinais, Djokovic terá pela frente, nesta terça-feira, o espanhol Feliciano López, número 19 do mundo, que derrotou o italiano Fabio Fognini por 3 sets a 0. O número 1 do mundo lidera o confronto direto por 5 a 0.

Na noite de domingo, Djokovic e Bautista Agut fizeram um duelo equilibrado e com muitas trocas de bola no primeiro set, definido após o sérvio converter um break point no oitavo game e confirmar o seu serviço na sequência.

No segundo set, Djokovic conseguiu uma quebra de saque no terceiro game e chegou a abrir 4/2. Bautista Agut, porém, reagiu, venceu quatro games seguidos e aplicou 6/4, provocando a irritação do sérvio, que chegou a pisar na sua raquete (confira o vídeo).

O número 1 do mundo, porém, se recuperou no terceiro set, abrindo vantagem após conseguir uma quebra de saque no quinto game, para depois fazer 4/2. Assim, com o duelo sob controle venceu por 6/4.

No quarto set, os tenistas oscilaram bastante, tanto que foram obtidas seis quebras de serviço em nove games. Djokovic logo abriu 2/0, mas permitiu que Bautista Agut igualasse em 2/2. O número 1 do mundo, então, venceu três games seguidos para fazer 5/2, mas perdeu o seu saque e a chance de fechar o jogo na sequência. No nono game, porém, ele converteu mais um break point, fechando a parcial em 6/3 e o jogo em 3 sets a 1.

FEMININO

Pela chave feminina, a russa Ekaterina Makarova, número 13 do mundo, avançou às quartas de final ao superar a francesa Kristina Mladenovic, 40ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/4 e 6/1, em 2 horas e 12 minutos. A próxima oponente de Makarova vai ser a italiana Roberta Vinci.