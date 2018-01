Djokovic sofre, mas estréia com vitória no ATP de Estoril Sensação do circuito de tênis da ATP, o sérvio Novak - quinto do ranking mundial, sua melhor colocação da carreira - estreou, nesta segunda-feira, com vitória sobre o russo Igor Andreev no Torneio de Estoril, em Portugal. Cabeça-de-chave número três da competição, o sérvio teve dificuldades para bater o russo em uma partida que precisou de durou 2h40 para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 7/6 (7/5). Na próxima rodada, Djokovic terá pela frente o espanhol Santiago Ventura, que saiu do qualifying e superou o argentino Sergio Roitman por 7/5 e 6/2. Outro argentino do torneio, Martin Del Potro, também foi eliminado, o carrasco foi o colombiano Alejandro Falla - que como Ventura, também veio da fase classificatória - por 2 sets a 1 (1/6, 6/2 e 6/4). Na próxima rodada ele pode pegar uma parada dura, pois encara o vencedor do confronto entre o argentino Agustín Calleri - cabeça-de-chave número sete - e o tailandês Dana Udomchoke. Russas começam bem Entre as mulheres, a russa Olga Poutchkova, quinta cabeça-de-chave, venceu a sua compatriota Anastasia Rodionova por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (7/5). Já a checa Lucie Safarova, terceira classificada, precisou de apenas 2 sets para eliminar a francesa Aravane Rezai por 7/6 (7/5) e 7/5.