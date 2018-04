Djokovic sofre, mas vence na estreia do Masters de Toronto

Novak Djokovic sofreu mais do que o esperado para vencer em sua estreia na chave de simples do Masters 1000 de Toronto, nesta quarta-feira. Único integrante do Big 4 em quadra na competição canadense, o número 1 do mundo derrotou o luxemburguês Gilles Müller por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/3).

O tenista da Sérvia encontrou dificuldade para superar o potente saque do rival. Müller cravou 11 aces e exigiu paciência de Djokovic em busca das três quebras de saque que faturou na partida. Exibindo boa forma, o líder do ranking só oscilou no segundo set, quando sofreu duas quebras. Fechou o jogo em 1h43min.

Djokovic encara o Masters canadense, onde já levantou o troféu três vezes (duas vezes em Montreal e uma em Toronto - as duas cidades se revezam para receber o torneio), como preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ele não compete desde a queda precoce em Wimbledon.

O número 1 voltou a entrar em quadra na terça-feira, quando caiu logo na estreia na chave de duplas. Djokovic não costuma jogar esta chave, mas decidiu competir desta vez em preparação para o Rio-2016. Ele formou dupla com o experiente Nenad Zimonjic, com quem jogará na quadra dura carioca.

Fora das duplas, Djokovic se concentra agora somente na chave de simples em Toronto. O sérvio vai encarar nas oitavas de final o veterano Radek Stepanek. O tenista da República Checa avançou nesta quarta ao bater o local Peter Polansky por 7/6 (7/5) e 6/4.

Outro favorito a estrear nesta quarta foi o japonês Kei Nishikori. O terceiro cabeça de chave derrotou o norte-americano Dennis Novikov por 6/4 e 7/5. Seu próximo adversário será o norte-americano Rajeev Ram, que eliminou o francês Lucas Pouille, uma das surpresas de Wimbledon, por 6/4 e 7/6 (7/5).

A rodada desta quarta também foi marcada por duas quedas por desistência. O austríaco Dominic Thiem abandonou no primeiro set contra o sul-africano Kevin Anderson quando perdia por 4/1. Já o norte-americano Sam Querrey desistiu quando era batido pelo belga David Goffin, sétimo cabeça de chave, por 6/4 e 2/1.

Entre outros cabeças de chave, o norte-americano John Isner caiu diante do compatriota Ryan Harrison por 7/6 (7/3) e 6/7 (4/7) e 6/4. E o australiano Bernard Tomic superou o local Steven Diez por 6/3 e 7/6 (7/4).