Djokovic sua novamente, mas bate Nishikori e vai à semifinal em Roma O sérvio Novak Djokovic mais uma vez precisou suar muito, mas se garantiu nas semifinais do Masters 1000 de Roma nesta sexta-feira. Pela terceira vez nas três partidas em que atuou na competição, o líder do ranking mundial precisou de três sets para vencer, mas avançou ao bater o japonês Kei Nishikori, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/1.