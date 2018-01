Djokovic vence Cañas e fatura o título do Masters de Miami Entre tantas estrelas reveladas pelo Leste Europeu, como Maria Sharapova e Mônica Seles, agora nasce uma no masculino. É o sérvio Novak Djokovic, de apenas 19 anos, que conquistou neste domingo o primeiro título importante da carreira, o do Masters Series de Miami - considerado o 5.º Grand Slam - ao vencer na final o argentino Guillermo Cañas por 3 sets a 0 - com parciais de 6/3, 6/2 e 6/4. Com essa conquista, a jovem revelação já deve se colocar como o 7.º melhor do mundo na lista de classificação a ser divulgada nesta segunda-feira e ao ganhar o troféu de Key Biscayne, sem ceder um set sequer em todo o torneio, repetiu o feito de outro talento do Leste - o checo Ivan Lendl, em 1989. ?Espero que isso seja apenas o começo?, disse o simpático Djokovic com o troféu de cristal nas mãos. ?Mostrei o melhor tênis da minha vida.? O esporte está no sangue de Novak, conhecido em casa pelo apelido de Nole. Seu pai, Srdjan, o tio e o primo são esquiadores profissionais e vivem de dar aulas nas montanhas sérvias. Seu pai, para melhorar o rendimento da família, abriu com a mãe, Dijana, um restaurante de pizzas e panquecas para atender aos famintos esquiadores ao pé da montanha. Mas a fortuna veio mesmo com o jovem Novak, ou Nole, que já nos primeiros anos de carreira passou a viver em Mônaco para fugir dos impostos. Há mesmo bons motivos. Só pelo troféu de Key Biscayne embolsou um cheque de US$ 533 mil.