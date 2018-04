Djokovic vence e avança; ATP Finals define últimas vagas

PARIS - Novak Djokovic tomou um susto nesta quinta-feira, mas confirmou o seu favoritismo e garantiu vaga nas quartas de final do Masters 1.000 de Paris. Cabeça de chave número 1 da competição, o sérvio chegou a ser derrotado por 6/4 pelo seu compatriota Viktor Troicki no primeiro set, antes de impor a sua maior categoria e ganhar as parciais seguintes por 6/3 e 6/1.

Com o resultado, o líder do ranking mundial irá lutar por uma vaga na semifinal contra o vencedor da partida entre o francês Jo-Wilfried Tsonga, sexto cabeça de chave, e o italiano Andreas Seppi, que também jogam nesta quinta.

Derrotado de forma surpreendente na semifinal do Torneio da Basileia, no último sábado, na Suíça, Djokovic tenta buscar o título em Paris para chegar confiante ao ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores tenistas da temporada, a partir do próximo dia 20, em Londres.

Djokovic irá travar com Berdych, nesta sexta, o seu nono duelo contra o checo. E o sérvio leva ampla vantagem no retrospecto do confronto, com sete vitórias e apenas uma derrota, sofrida em Wimbledon no ano passado.

Nesta quinta, porém, Djokovic voltou a colocar em dúvida a sua resistência diante da desgastante temporada que enfrenta. Com nove triunfos e apenas uma derrota contra Troicki até este jogo com o compatriota em Paris, o tenista número 1 do mundo teve o saque quebrado pelo rival logo no início do primeiro set. Em seguida, devolveu a quebra, mas voltou a ser superado com o seu serviço na mão e foi derrotado por 6/4.

A partir do segundo set, entretanto, Djokovic tomou conta do jogo. Ele aproveitou as duas chances que teve para quebrar o saque do adversário para fazer 6/3. Já no último, com três quebras nas três oportunidades que recebeu, o sérvio liquidou a partida com ainda mais facilidade, fechando em 6/1.

ATP FINALS DEFINIDO

Em outro duelo já encerrado nesta quinta-feira em Paris, o checo Tomas Berdych superou o sérvio Janko Tipsarevic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, e se credenciou para enfrentar o britânico Andy Murray, cabeça de chave número 2, nas quartas de final. Mais do que isso, Berdych assegurou a sua vaga no ATP Finals, que teve todos os seus tenistas confirmados nesta quinta.

Além de Berdych, Tsonga e Mardy Fish preencheram as últimas vagas que estavam em aberto na competição. A vitória do checo acabou garantindo as classificações do tenista francês e do norte-americano para a competição que será realizada em Londres. Os três irão se juntar a Djokovic, Rafael Nadal, Murray, Roger Federer e David Ferrer na capital inglesa.

Ferrer, por sua vez, se garantiu nas quartas de final em Paris ao bater o ucraniano Alexandr Dolgopolov por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/2, nesta quinta. Com isso, ele irá encarar agora o vencedor do confronto entre o norte-americano John Isner e o espanhol Feliciano Lopez.

Tipsarevic, que alimentava chances de jogar o ATP Finals, deverá figurar como primeiro reserva da competição e só poderá disputá-la se algum tenista desistir do torneio.