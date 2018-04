Djokovic vence espanhol e avança no Aberto da Austrália O sérvio Novak Djokovic, cabeça de chave número 3, avançou para a segunda rodada do Aberto da Austrália depois de bater o espanhol Daniel Gimeno-Traver em três sets, com 7/5, 6/3 e 6/2, nesta terça-feira. Seu próximo adversário será o suíço Marco Chiudinelli.