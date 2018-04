Djokovic vence fácil ucraniano e vai pegar Berdych em Roma

Novak Djokovic não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo nesta quinta-feira e garantir vaga nas quartas de final do Masters 1.000 de Roma. Líder do ranking mundial e cabeça de chave número 1 da competição realizada em quadras de saibro na capital italiana, o tenista sérvio venceu o ucraniano Alexandr Dolgopolov por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 61 minutos.

Com o triunfo obtido com facilidade, Djokovic enfrentará na próxima fase o checo Tomas Berdych, sexto cabeça de chave, que nesta quinta derrotou o sul-africano Kevin Anderson por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

O sérvio busca o seu terceiro título do Masters de Roma, onde se sagrou campeão em 2008 e 2011, e começou a encaminhar a sua vitória diante de Dolgopolov ao aproveitar duas de quatro chances de quebrar o saque do ucraniano no primeiro set, no qual salvou o único break point cedido ao adversário.

Já na segunda parcial, Djokovic foi feliz em uma de duas oportunidades de ganhar games no serviço do adversário e salvou duas chances de quebrar para fazer 6/4 e liquidar a partida.

O duelo desta sexta entre Djokovic e Berdych será o 15.º entre os dois tenistas, sendo que o checo é um velho freguês do sérvio. O tenista número 1 do mundo acumula nada menos do que 13 vitórias e uma derrota para o rival, que só conseguiu levar a melhor em um duelo disputado em Wimbledon, em 2010. Só neste ano o jogador de Belgrado derrotou Berdych duas vezes, uma no Aberto da Austrália e outra no Torneio de Dubai.