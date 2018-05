Djokovic vence, garante melhor campanha em seu retorno e encara Nishikori

Após esbanjar irregularidade nos últimos meses, o sérvio Novak Djokovic venceu a terceira seguida nesta quinta-feira e já garantiu no Masters 1000 de Roma a sua melhor campanha na temporada até agora. O atual 18º do ranking avançou às quartas de final no saibro da capital italiana ao superar o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5.

O ex-número 1 do mundo não vencia três seguidas desde o Aberto da Austrália, que costuma reservar duelos mais fracos nas primeiras rodadas, em janeiro. Mas não chegava até a fase de quartas desde julho do ano passado, quando foi eliminado em Wimbledon e se afastou do circuito, voltando somente no início desta temporada.

Para voltar à fase de quartas, Djokovic precisou superar o 41º do mundo, conhecido pelos bons resultados sobre o saibro. O sérvio fez grande exibição no set inicial, ao faturar duas quebras de saque. Precisou salvar apenas um break point para manter o seu serviço até o fim da parcial.

No segundo set, o ex-líder do ranking chegou a sofrer uma quebra. Mas manteve a vantagem na parcial ao obter outras duas quebras, assegurando a vitória após 1h28min. Assim, Djokovic sustentou a invencibilidade sobre o rival, para quem nunca perdeu sequer um set. São agora seis vitórias consecutivas.

Tentando se restabelecer no circuito, Djokovic terá um desafio mais complicado nas quartas de final. Será o japonês Kei Nishikori, que avançou ao superar o alemão Philipp Kohlschreiber por 6/1 e 6/2. O tenista asiático também tenta retomar seus melhores momentos no circuito, porém vive situação mais favorável que o sérvio. No retrospecto geral, Djokovic soma 12 triunfos contra apenas dois de Nishikori no duelo direto.

Para encarar este confronto, o sérvio deve usar toda a sua experiência no saibro de Roma, onde já conquistou quatro troféus. Apesar das conquistas, ele vem de dois vice-campeonatos na capital italiana.

Atual campeão de Roma, o alemão Alexander Zverev manteve o embalo no saibro nesta quinta. Ele superou desta vez o britânico Kyle Edmund por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (13/11). Embalado por dois títulos consecutivos, em Munique e Madri, na semana passada, Zverev soma agora 11 vitórias seguidas na temporada.

O belga David Goffin, atual número 10 do mundo, será mais um a tentar quebrar esta série do 3º do ranking nas quartas de final.