Djokovic vence Verdasco e vai à semifinal do US Open

O sérvio Novak Djokovic teve difícil confronto contra o espanhol Fernando Verdasco nesta quarta-feira, mas conseguiu derrotar o décimo favorito em 3 horas e 5 minutos e garantir vaga na semifinal do US Open, último Grand Slam do ano. O quarto cabeça de chave venceu por 3 sets a 1, parciais de 7/6, 1/6, 7/5 e 6/2. Com a vitória, o sérvio igualou a campanha de 2008.

Os dois tenistas erraram muito nesta quarta-feira - um pouco mais calmo, Djokovic cedeu 41 pontos, contra 58 do espanhol - e conquistaram quatro quebras. O saque de ambos, no entanto, foi pouco eficiente. O sérvio teve doze oportunidades de quebra, cedeu catorze e conquistou 67% dos pontos com o primeiro serviço, enquanto o aproveitamento de Verdasco não chegou a 60%.

A partida foi bastante disputada até o terceiro set, quando Verdasco sentiu a quebra no 11.º game. Ele chegou a pedir atendimento na parcial decisiva, mas não conseguiu se recuperar.