Djokovic vence Wawrinka e conquista Masters Series de Roma

O tenista sérvio Novak Djokovic conquistou neste domingo o Masters Series de Roma, ao derrotar na final o suíço Stanislas Wawrinka por 4/6, 6/3 e 6/3. Com a conquista, Djokovic acaba com a recente hegemonia no torneio do espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, e que se sagrou tricampeão em Roma entre 2005 e 2007, mas foi eliminado na segunda rodada este ano. O sérvio chegou à decisão sem disputar a primeira rodada e contou ao longo do torneio com dois abandonos de adversários, o espanhol Nicolás Almagro nas quartas-de-final e o tcheco Radek Stepanek nas semifinais, o que o permitiu jogar a final mais descansado. No entanto, Djokovic teve atuação irregular, e perdeu a concentração em alguns lances, refletidos na maioria nos 25 erros não forçados, que foram compensadas pela desatenção de Wawrinka. Djokovic soube se recuperar contra um rival que tinha chegado à final após passar pelo russo Marat Safin, o britânico Andy Murray e o americano James Blake, e também ter se beneficiado de um abandono, com a retirada do americano Andy Roddick nas semifinais. Wawrinka venceu o primeiro set, ao quebrar o serviço de Djokovic no quinto game, e manteve a vantagem até a mesma parte do segundo set, quando o sérvio devolveu a quebra. No terceiro set, Djokovic manteve o saque desde o começo e não teve problemas para derrotar o suíço.