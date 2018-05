Djokovic volta a arrasar e vai às quartas em Montecarlo

MONTECARLO - Novak Djokovic conquistou nesta quinta-feira a sua segunda vitória arrasadora em dois jogos disputados neste Masters 1000 de Montecarlo. Desta vez o tenista sérvio venceu o espanhol Pablo Carreno-Busta por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, e garantiu vaga nas quartas de final da competição realizada no principado de Mônaco.

O vice-líder do ranking mundial precisou de apenas 47 minutos para liquidar a partida desta quinta, sendo que em sua estreia ele atropelou outro tenista espanhol: Albert Montañes, derrotado por 6/1 e 6/0. Assim, Djokovic chegará cheio de gás para o duelo que travará nas quartas de final diante de um terceiro rival da Espanha. Trata-se de Guillermo Garcia-Lopez, que nesta quinta surpreendeu ao eliminar o checo Tomas Berdych, quinto cabeça de chave, com uma vitória por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1.

Atual campeão em Montecarlo, Djokovic aplicou um "pneu" (6/0) sobre Carreno-Busta no primeiro set do jogo desta quinta ao aproveitar três de quatro chances de quebrar o saque do seu adversário, que em nenhum momento ameaçou o serviço do sérvio na parcial. Já no segundo set, com dois break points convertidos em três oportunidades e mais uma vez absoluto com o saque na mão, o tenista número 2 do mundo fez o 6/1 que liquidou a partida de forma tranquila diante do atual 62º colocado do ranking da ATP.