Dodig vence Davydenko e enfrentará Cilic em Munique

Dodig assegurou lugar na próxima fase do ATP 250 alemão disputado em piso de saibro ao superar o russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Desta forma, ele também deu o troco no veterano tenista de 31 anos, que havia levado a melhor sobre o croata no outro duelo entre os dois, na estreia do US Open de 2011, quando o russo levou a melhor em uma partida de cinco sets.

Atual 56.º colocado da ATP, Dodig travou dois duelos com Cilic no circuito principal da ATP, tendo saído do vitorioso do primeiro deles, no Torneio de Valência de 2012, antes de seu compatriota superá-lo no Torneio de Memphis deste ano.

Outro tenista que garantiu lugar na segunda rodada em Munique nesta segunda-feira foi o russo Dmitry Tursunov, que bateu o francês Paul-Henri Mathieu por 6/3 e 6/4. O alemão Daniel Brands, por sua vez, avançou à próxima fase ao superar o seu compatriota Tobias Kamke por 2 sets a 1, de virada, com 5/7, 6/4 e 6/3. Também assegurado no estágio seguinte do torneio está o australiano Marinko Matosevic, que estreou derrotando o alemão Kevin Krawietz por 6/2 e 6/4.

PORTUGAL - O Torneio de Oeiras, ATP 250 realizado em Portugal também no piso de saibro, contou com quatro jogos pela sua primeira rodada nesta segunda-feira. Em um deles, o francês Edouard Roger-Vasselin contou com a desistência do luxemburguês Gilles Muller após ter vencido o primeiro set por 6/1. Assim, ele se garantiu como adversário do espanhol David Ferrer, cabeça de chave número 1, na próxima fase.

Já o francês Benoit Paire, sexto cabeça de chave, bateu o holandês Igor Sijsling por 7/6 (7/5) e 6/3 para ir à segunda rodada. Nesta fase também asseguraram classificação nesta segunda-feira o belga David Goffin, que bateu o português Pedro Sousa por 7/6 (7/1), 4/6 e 6/4, e o usbeque Denis Istomin, cujo avanço ao próximo estágio do torneio se deu com um triunfo de virada sobre o russo Evgeny Donskoy, de virada, com 2/6, 7/6 (9/7) e 6/4.