Doenças marcam o Torneio de Sydney Primeiro foi a vez da russa Nadia Petrova abandonar seu jogo diante da chinesa Peng Shuai em razão do forte calor, depois o norte-americano Taylor Dent deixar a quadra com vertigens e fadiga, e agora a tenista número 1 do ranking mundial, a norte-americana Lindsay Davenport, sequer comparecer ao confronto das quartas-de-final do Torneio de Sydney contra a australiana Samantha Stosur, por conta de uma crise de bronquite. Stosur vai decidir uma vaga na final do torneio com a russa Elena Dementieva, que derrotou a suíça Patty Schnyder por 6-4, 1-6 e 6-1, enquanto a australiana Alicia Molik, vencedora da partida contra a colombiana Fabiola Zuluaga por 6-1 e 6-2, receber a chinesa Shuai Peng.