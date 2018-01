Dois argentinos caem em Wimbledon Os tenistas argentinos Mariano Zabaleta e Guillermo Coria foram eliminados nesta terça-feira na primeira rodada do Torneio de Wimbledon. Zabaleta perdeu para o australiano Mark Philippoussis por três sets a um, com parciais de 6-3, 4-6, 6-3 e 6-2. Coria, por sua vez, foi derrotado pelo belga Olivier Rochus, parciais de 7-5, 7-6 (7-4) e 6-3 A rodada teve ainda a vitória do checo Radek Stepanek sobre o eslovaco Michal Mertinak: 7-6 (7-5), 6-4 e 6-4 e a do francês Cyril Saulnier sobre o belga Xavier Malisse (6-4, 6-3 e 6-2).