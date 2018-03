Dois brasileiros avançam em Campos O brasileiro Thiago Alves, 308º do mundo, passou para as semifinais do Torneio de tênis de Campos de Jordão (interior de São Paulo), de US$ 75 mil (com premiação de US$ 100 mil por oferecer hospedagem), disputado em quadra rápida. Nesta sexta-feira, ele derrotou o peruano Ivan Miranda, 204º, por 7/5 e 6/2. Thiago enfrenta neste sábado o alemão Maximilian Abel, 499º, que saiu do qualifying e eliminou o cabeça-de-chave número 1, o croata Mario Ancic, 139º do ranking. Outro semifinalista é o brasileiro Ricardo Mello, 164º, que derrotou o chileno Philip Harboe, 421º, por 6/2 e 6/4. Ricardo vai enfrentar o tailandês Danai Udomchoke, 259º, que eliminou o mexicano Miguel Gallardo Valles, o mais bem colocado do seu país no ranking mundial, em 226º lugar. Por terem alcançado as semifinais, os jogadores ganham 31 pontos no ranking, mais um cheque de US$ 3.750,00.