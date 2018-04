Dois brasileiros se classificam às quartas em São Paulo Depois de eliminar na estreia o gaúcho Marcos Daniel, cabeça de chave número 1, o paulista João Souza, o Feijão, conseguiu a classificação às quartas de final do Torneio Challenger de São Paulo, que está sendo realizado no Parque Villa-Lobos (zona oeste da capital paulista). Para isso, nesta quinta-feira, o tenista derrotou o argentino Brian Dabul por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1.