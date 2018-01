Dois romenos na semifinal em Bucareste Para alegria da torcida local, dois tenistas romenos conseguiram garantir vaga na semifinal do Torneio de Bucareste, na Romênia, que distribui prêmios de US$ 400 mil. Andrei Pavel e Victor Hanescu venceram seus jogos nesta sexta-feira, pelas quartas-de-final, e podem disputar a decisão do título. Pavel venceu o alemão Florian Mayer por 7/5 e 7/6 (7/4). Seu próximo adversário será o francês Florent Serra, que derrotou o compatriota Paul-Henri Mathiey por 6/3 e 6/1. Já Hanescu eliminou o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo por duplo 6/4 e enfrentará, na semifinal, o russo Igor Andreev, que ganhou do argentino Mariano Puerta por 4/6, 6/1 e 6/1.