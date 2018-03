Dokic briga com o pai por Bernoldi Damir Dokic, pai da tenista iugoslava Jelena Dokic, 11ª colocada do ranking mundial, declarou ao jornal australiano Sydney Morning Herald que não quer ver a filha nunca mais. A causa da mais recente polêmica entre eles é o relacionamento que Jelena mantém há cerca de seis meses com o piloto brasileiro de Fórmula 1 Enrique Bernoldi, a quem Damir considera ?um idiota?. ?Não quero voltar a ver Jelena. Eu e minha mulher fizemos por ela o que podíamos até que completasse 19 anos e agora ela escolhe esse idiota (Bernoldi). Ele não é nada, não é ninguém?, atacou Damir.