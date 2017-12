Dokic conquista título em Birmingham A tenista iugoslava Jelena Dokic conquistou neste domingo o título do Torneio de Birmingham, na Inglaterra, que distribui US$ 170 mil em prêmios e serve de preparação para Wimbledon. Na final, ela derrotou a russa Anastasia Myskina por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.