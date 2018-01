Dokic desiste e Venus é campeã A norte-americana Venus Williams foi declarada campeã do Aberto de Tênis de Paris, neste domingo, depois que sua adversária, a iugoslava Jelena Dokic, teve de desistir de disputar a final por causa de uma contusão. Dokic sentiu uma lesão muscular durante a semifinal, no sábado, quando venceu Monica Seles. A lesão se agravou à noite quando disputava a semifinal do torneio de duplas, ao lado de Magdalena Maaleva. Com os movimentos já comprometidos por causa da contusão, a dupla de Dokic perdeu o jogo. Este foi o segundo título de Williams na temporada. O primeiro foi em Gold Cost, na Austrália.