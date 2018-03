Dokic é campeã do Torneio de Roma A iugoslava Jelena Dokic conquistou neste domingo o seu primeiro título como tenista profissional. Em 1 hora e 10 minutos de jogo, ela derrotou a francesa Amelie Mauresmo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1, na final do Torneio de Roma. Com apenas 18 anos, Dokic irá ganhar um prêmio de US$ 178 mil por ter sido a campeã na Itália. A vice Mauresmo receberá US$ 91 mil.