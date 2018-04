Dokic é eliminada em torneio chinês A tenista tailandesa Tamarine Tanasugarn causou a grande surpresa do dia no Torneio de Pequim, ao eliminar a sérvia Jelena Dokic, cabeça-de-chave número 8 da competição chinesa. Ela ganhou nesta terça-feira por 2 sets a 0, com fáceis 6/3 e 6/0. Sua adversária nas oitavas-de-final será a espanhola Anabel Medina Guarrigues. Em outros jogos disputados nesta terça-feira, a chinesa Li Na derrotou a australiana Nicole Pratt por 6/3 e 6/2, a croata Sandra Mamic ganhou da chinesa Sun Tian Tian por 6/4 e 6/2 e a russa Vera Douchevina venceu a alemã Anca Barna por 2/6, 6/2 e 6/3.