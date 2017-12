Dokic e Hantuchova vencem na Áustria A tenista iugoslava Jelena Dokic ganhou nesta quinta-feira da norte-americana Jill Craybas por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Assim como ela, a eslovaca Daniela Hantuchova venceu na segunda rodada do Torneio de Linz, na Áustria, que distribui US$ 585 mil em prêmios, ao fazer 6/1 e 7/5 na austríaca Barbara Schett. Mais três partidas foram disputadas nesta quinta-feira no Torneio de Linz. A norte-americana Alexandra Stevenson ganhou da russa Anastasia Myskina por 6/3 e 7/6 (7/5), a italiana Silvia Farina Elia derrotou a suíça Marie-Gaia Mikaelian por 6/4 e 6/3 e a norte-americana Chanda Rubin eliminou a russa Nadia Petrova por 6/2 e 6/4.