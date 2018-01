Dokic e Testud avançam em Zurique A iugoslava Jelena Dokic e a francesa Sandrine Testud confirmaram o favoristimo e avançaram para as quartas-de-final do Torneio de Zurique, na Suíça, que distribui US$ 1,19 milhão em prêmios. Nesta quinta-feira, Dokic ganhou da norte-americana Chanda Rubin por 2 sets a 0, duplo 6/4 e Testud derrotou a croata Iva Majoli também por 2 a 0, com 7/6 (8/6) e 6/4. Agora, Dokic irá enfrentar a italiana Silvia Farina Elia e Testud jogará contra a francesa Nathalie Tauziat. Os outros dois confrontos das quartas-de-final de Zurique também já estão definidos. A norte-americana Lindsay Davenport pega a eslovaca Daniela Hantuchova e Jennifer Capriati, também dos Estados Unidos, disputará uma vaga com a suíça Marie-Gaiane Mikaelian.