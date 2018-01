Dokic estréia com vitória em Leipzig A tenista iugoslava Jelena Dokic estreou com vitória no Torneio de Leipzig, na Alemanha, que distribui US$ 585 mil em prêmios. Ela derrotou nesta terça-feira a croata Elena Kostanic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4. Em outro jogo da rodada do dia, a russa Lina Krasnoroutskaya ganhou da colombiana Fabiola Zuluaga também por 2 a 0, com 7/6 (7/5) e 7/6 (7/3).