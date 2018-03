Dokic jogará na Costa do Sauípe Depois de anunciar a presença da norte-americana Venus Williams, os organizadores do Torneio de tênis da Costa do Sauípe, que terá US$ 600 mil de premiação, informaram nesta sexta-feira que a iugoslava Jelena Dokic, sexta do ranking, também jogará o torneio de 7 a 15 de setembro, em Salvador, na Bahia. Dokic foi vice-campeã do torneio no ano passado, perdendo a final para a norte-americana Monica Seles, quarta do ranking. No masculino, o campeão foi o checo Jan Vacek, 66º.