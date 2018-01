Dokic sofre mas vai à semifinal Cabeça-de-chave número 1 do Brasil Open, a iugoslava Jelena Dokic teve que lutar muito para a passar à semifinal do torneio disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. Nesta quinta-feira, ela sofreu para vencer a sul-africana Amanda Coetzer por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4. Sua próxima adversária será a russa Anastasia Myskina. "Faltou mesmo um pouco de concentração, acho que só joguei bem mesmo no final da partida. Me superei nos momentos difíceis", afirmou Dokic, que irá disputar a sua 10ª semifinal na temporada. Até agora, ela ganhou dois títulos (Sarasota e Birmingham) e foi vice em outros três torneios (Paris, Estrasburgo e San Diego). Myskina passou à semifinal depois da vitória sobre a francesa Nathalie Dechy, também nesta quinta-feira, por 7/5 e 6/1. Ela já enfrentou Dokic cinco vezes só nesta temporada, com vantagem de 3 a 2 para a iugoslava. Outra semifinalista do torneio é a grega Eleni Daniilidou, que eliminou a suíça Patty Schnyder nesta quinta-feira, ao vencer por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/4. Sua adversária sairá do jogo entre a norte-americana Monica Seles e a eslovaca Henrieta Nagyova.