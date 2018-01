Dokic sofre para eliminar juvenil Quarta melhor tenista do mundo e atual vice-campeã do Brasil Open, a iugoslava Jelena Dokic teve dificuldades para derrotar, nesta quarta-feira à noite, na Costa do Sauípe, na Bahia, a juvenil suíça Myriam Casanova, campeã do Banana Bowl deste ano, por 7/6 (7-3) e 6/4. Nas quartas-de-final, nesta quinta-feira, Dokic enfrenta a sul-africana Amanda Coetzer, que eliminou a francesa Nathalie Dechy, sétima cabeça-de-chave, por 6/2, 3/6 e 6/3. Já a eslovaca Henrieta Nagyova, 47ª do mundo, surpreendeu, ao vencer a croata Iva Majoli, cabeça-de-chave 5, por 6/2 e 6/3. Nesta quinta-feira, Nagyova, de 23 anos, terá pela frente a norte-americana Mônica Seles, cabeça-de-chave número 2 e atual campeã do torneio.