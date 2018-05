Dominic Thiem bate Almagro e fatura título em Buenos Aires

Esse foi o quarto título do promissor tenista de apenas 22 anos de idade no circuito profissional, sendo o quarto também em piso de saibro. Ele ocupa atualmente a 19ª posição do ranking mundial e encerrou neste domingo uma hegemonia de sete anos seguidos com apenas jogadores espanhóis sendo campeões no ATP 250 realizado na capital argentina.

Após despachar Nadal, atual campeão em Buenos Aires e hoje quinto tenista do mundo, Thiem acabou triunfando ao ser mais eficiente nos dois tie-breaks que travou com Almagro, hoje apenas o 72º colocado da ATP, que surpreendeu ao eliminar o francês Jo-Wilfried Tsonga e o seu compatriota David Ferrer, este o segundo cabeça de chave, em sua campanha até a decisão.

Sem ganhar um título desde 2012, Almagro foi campeão em Buenos Aires em 2011 e jogou de igual para igual com Thiem desde o início. Tanto é que conseguiu três quebras de saque no duelo, contra apenas uma do austríaco, mas duas delas foram no segundo set, o único no qual o espanhol conseguiu ser realmente superior.

Finalistas em Buenos Aires, Thiem e Almagro estarão presentes no Rio Open, ATP 500 que começa nesta segunda-feira, na capital carioca, palco hoje da principal competição de tênis da América do Sul no circuito profissional.

ROTERDÃ - Também neste domingo foi definido o campeão do Torneio de Roterdã, na Holanda, que tem status de ATP 500 como o Rio Open. Trata-se do eslovaco Martin Klizan, 43º tenista do mundo, que na decisão superou o francês Gael Monfils, quinto cabeça de chave e 18º da ATP, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (1/7), 6/3 e 6/1, em 1h59min. Assim como Thiem, ele ganhou o 4º título de um ATP na sua carreira.