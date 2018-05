Dominic Thiem domina Kevin Anderson e se garante na decisão de Madri

O austríaco Dominic Thiem confirmou neste sábado o seu excelente momento na temporada. Sétimo do ranking da ATP, o tenista de 24 anos não tomou conhecimento do sul-africano Kevin Anderson, oitavo do mundo, e se garantiu na decisão do Masters 1000 de Madri ao ganhar por 2 sets a 0, com fáceis 6/4 e 6/2.

O adversário de Thiem, contudo, ainda não foi definido. Sairá do vencedor do duelo entre o alemão Alexander Zverev, segundo favorito da competição, e o canadense Denis Shapovalov, que será disputado ainda neste sábado.

Para chegar à semifinal, o tenista austríaco havia obtido um enorme feito na sexta-feira: derrotado o espanhol Rafael Nadal na quartas, líder do ranking da ATP e, até então, invicto há 21 partidas no saibro.

E o embalo de Thiem se fez valer neste sábado. Com um excelente desempenho no serviço - foram cinco aces, 86% de pontos vencidos com o primeiro e 72% com o segundo saque -, ele salvou três break points e converteu três de suas oito oportunidades para sacramentar o triunfo.

Campeão no Torneio de Buenos Aires em 2018, Thiem tentará no domingo o segundo título da temporada e o décimo da carreira. Disputará, ainda, a sua 15ª decisão no circuito da ATP.