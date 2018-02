Dominik Hrbaty elimina Safin em Miami O tenista eslovaco Dominik Hrbaty eliminou neste domingo o russo Marat Safin do Masters Series de Miami. Ele venceu a partida contra o cabeça-de-chave número 3 do torneio por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/1.