Dominika Cibulkova avança fácil às quartas de final na Malásia

KUALA LUMPUR - A eslovaca Dominika Cibulkova se classificou nesta quinta-feira para as quartas de final do Torneio de Kuala Lumpur. Número dez do mundo e cabeça de chave número 1 na Malásia, ela derrotou com facilidade a taiwanesa Su-Wei Hsieh, 126ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em 1 hora e 13 minutos.

A partida ficou marcada pelo excesso de quebras de serviço - foram oito em 15 games disputados. Cibulkova se deu melhor ao converter seis break points e avançou em Kuala Lumpur. A sua próxima adversária será a casaque Zarina Diyas, número 93 do mundo. Além de Cibulkova, as outras três cabeças de chave que entraram em quadra nesta quinta-feira venceram.

A chinesa Shuai Zhang derrotou por 6/3, 4/6 e 6/4 Ling Zhang, de Hong Kong, a checa Karolina Pliskova bateu a chinesa Ying-Ying Duan (6/1 e 6/3) e a croata Donna Vekic superou a checa Kristyna Pliskova (1/6, 6/3 e 7/5). Já a turca Cagla Buyukakcay eliminou a eslovena Tadeja Majeric (6/4 e 6/4). O Torneio de Kuala Lumpur é disputado em quadras rápidas e tem Pliskova como a atual campeã. A competição é a única do circuito da WTA que está sendo disputada nesta semana. Neste fim de semana, serão realizados confrontos da Fed Cup.