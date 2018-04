Dominika Cibulkova bate polonesa e avança às quartas de final em Stanford A rodada desta quinta-feira definiu os confrontos de quartas de final do Torneio de Stanford, nos Estados Unidos, disputado em quadras duras. O destaque do dia ficou com a classificação da eslovaca Dominika Cibulkova. A cabeça de chave número 2 só encontrou dificuldades no primeiro set para derrotar a polonesa Urszula Radwanska, irmã mais nova de Agnieszka Radwanska (atual número 4 do mundo) por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.