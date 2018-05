Dominika Cibulkova estreia com vitória sobre turca em Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR - A eslovaca Dominika Cibulkova confirmou nesta quarta-feira o seu favoritismo e avançou na sua partida de estreia no Torneio de Kuala Lumpur, na Malásia. Cabeça de chave número 1 e décima colocada no ranking da WTA, ela derrotou a turca Pemra Ozgen, apenas a número 216 do mundo e que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 1 minuto.

Cibulkova não teve muitas dificuldades na partida desta quarta-feira, tanto que converteu cinco de oito break points e perdeu o seu saque apenas uma vez. Assim, se classificou para as oitavas de final em Kuala Lumpur e agora terá pela frente a taiwanesa Su Hsieh, número 126 do mundo, em duelo inédito.

Também nesta quarta-feira, a austríaca Patricia Mayr-Achlitner, a polonesa Magda Linette e a casaque Zarina Diyas se classificaram para as quartas de final do Torneio de Kuala Lumpur, disputado em quadras rápidas e que tem a checa Karolina Pliskova como a atual campeã. A competição é a única do circuito da WTA que está sendo disputada nesta semana. Neste fim de semana, serão realizados confrontos da Fed Cup.