Donna Vekic derrota Dominika Cibulkova e fatura 1º título na WTA

KUALA LUMPUR - A jovem croata Donna Vekic, de apenas 17 anos, se sagrou campeã do Torneio de Kuala Lumpur, neste domingo, ao surpreender a favorita Dominika Cibulkova. Vekic faturou seu primeiro título de nível WTA ao vencer a eslovaca por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 7/6(4).

Atual número 95 do mundo, Vekic obteve seu primeiro troféu após ser vice por duas vezes - em Birmingham, na Inglaterra, ano passado, e Tashkent, no Usbequistão, em 2012. Para tanto, sofreu para fechar a partida após quase três horas, sem contar a meia hora de paralisação em razão da chuva.

A jovem croata desperdiçou três match points quando liderava o placar no terceiro set por 5/2. Sem se abalar pelo revés, manteve o ritmo e o bom saque (cravou 11 aces na partida) até fechar a final e o campeonato somente no tie-break.

Apesar da derrota, Cibulkova segue embalada na temporada. No décimo lugar do ranking, pela primeira vez dentro do Top 10, a eslovaca foi vice-campeã do Aberto da Austrália, campeã em Acapulco e semifinalista em Miami.