Doping causa polêmica na Austrália O irriquieto jogador Andrew Ilie, romeno naturalizado australiano - mais conhecido por rasgar suas camisas nas vitórias mais importantes do que propriamente por algum título conquistado - causou a maior polêmica em Melbourne, ao declarar que os tenistas estão "sacrificando sua saúde por três anos de fama e fortuna". "Muitos estão assinando um acordo com o diabo por dinheiro." A declaração causou espanto em alguns jogadores, como Andre Agassi, que acusou de "irresponsável" a afirmação de Ilie. Mas, por outro lado, também foi vista com bons olhos por outros que querem o tênis um esporte limpo, num momento em que foram aprovados os exames de sangue para detectar o uso de substâncias como EPO, doping que não é possivel de se acusar nos habituais exames de urina. "Acho uma irresponsabilidade ou uma brincadeira alguém como o Ilie fazer declarações destas, dizendo que alguém poderia ou não estar usando drogas", disse Agassi. "Temos um esporte limpo, somos provavelmente uma referência, pois que me lembre nos últimos dez anos pouquíssimos jogadores foram pegos no exame anti-doping." A polêmica envolve ainda o critério na punição e divulgação de uso de drogas no tênis. O torneio de Roland Garros no ano passado detectou dois jogadores com uso de drogas e até hoje os nomes não foram divulgados. No tênis feminino, muitas jogadoras não permitem os testes fora dos torneios, como acontece, por exemplo, entre os homens. E agora por pressão da Federação Francesa de Tênis todos os outros torneios do Grand Slam estão ainda mais rígidos no controle anti-doping.