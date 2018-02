Doping: erros da ATP são irreversíveis O tenista brasileiro Pedro Braga, de 28 anos, muito pouco conhecido no circuito, foi punido pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) com a pena máxima de dois anos de suspensão e devolução de prêmios em dinheiro, por uso de estanozolol, esteróide anabolizante. A dura punição para um jogador de pouca fama, e quase sem recursos financeiros, é intrigante. O controle antidoping do tênis mundial beira o infame. Casos recentes deixam claro este hábito da ATP de desonra às regras. O mais ruidoso deles foi o do inglês Greg Rusedski, que foi inocentado, embora tenha sido provado o seu uso de substâncias proibidas. Com o suporte de bons advogados, Rusedski não só pôde continuar jogando, como também calou a ATP ao ameaçar divulgar nomes de outros 43 tenistas, que teriam também consumido substâncias proibidas, fornecidas pelos fisioterapeutas da entidade. No caso de Pedro Braga não se sabe como teria ingerido a droga. O tenista ao tomar conhecimento da notícia, hoje pela manhã, ao telefone, mostrou-se surpreso. Não sabia o que dizer e meio desorientado preferiu não fazer declarações. A ATP não teria informado diretamente o tenista brasileiro. Divulgou em seu boletim oficial, o International Tennis Weekly, que em 7 de setembro do ano passado, Pedro Braga teve teste positivo de estanozolol, em jogo da primeira rodada do qualifying do Brasil Open de 2003. A decisão pela suspensão foi tomada depois de um comitê formado pelo professor Richar McLaren, do Canadá; pelo Dr. Gary Wadler, dos Estados Unidos; e o professor Arturo Marti, de Porto Rico, terem concluido em um ´conference call´ que o tenista ofendeu as regras de doping. Recebeu dois anos de punição, só poderá voltar às quadras em 25 de maio de 2006, o que é improvável para um jogador de 28 anos e número 435 do ranking. Além disso, teria de devolver prêmios em dinheiro, num valor total de US$ 7 mil. O mais curioso é que Pedro Braga voltou a jogar o Brasil Open deste ano, disputado em fevereiro, também na Costa do Sauípe. Entrou na competição como wild card - convidado da organização por ter vencido uma seletiva - e caiu na primeira rodada diante do peruano Luiz Horna. O estanozolol, motivo da punição de Braga, tornou-se um anabolizante conhecido em 1998, com o alarmante caso do velocista canadense Ben Johnson, na Olimpíada de Seul, vencedor dos 100 metros rasos e que depois perdeu a medalha de ouro. A droga aumenta a massa muscular, melhora o tempo de recuperação física, mas conta com efeitos colaterais bastante perigosos. Drogas semelhantes já foram usadas por muitos outros jogadores do circuito profissional. Além de Rusedski, outro caso controvertido foi o do checo Bohdan Ulihrach, que chegou a ser punido, pagou multa e depois a ATP anistiou tudo, pois concluiu que as substâncias tinham mesmo sido fornecidas por seus funcionários, os fisioterapeutas. Os traumas por esses erros da ATP são irreversíveis. Neste domingo, depois de perder a final de Roland Garros, Guillermo Coria culpou o problema de punição de doping que teve pela sua ansiedade, nervosismo, na decisão do título, que acabou provocando as cãimbras, de fundo nervoso. "Alguém me deu estas vitaminas contaminadas e hoje (domingo) queria provar que estavam errados e acabei me perdendo", disse Coria chorando na entrevista coletiva. É curiosa a atitude da ATP em vários episódios. Afinal, se ela mesmo fornece a droga, não pune, como reconheceu com Uluhrach e Rusedski, mas puniu Coria. Afinal, é uma entidade de classe e tem interesse em proteger a imagem de seus jogadores. Até hoje também, não revelou ou sequer comentou o caso dos 43 tenistas indicados por Greg Rusedski. As suspeitas são muitas no mundo do tênis. E punições aparecem esporadicamente, agora pegando um jogador que mal vai poder se defender, enquanto estrelas continuam jogando livremente de punições. A situação é crítica. No ano passado, o torneio de Roland Garros, que usa normas do governo francês para análise de doping, teria pego dois tenistas. Até hoje, nenhum nome foi divulgado, mas um dos jogadores que estaria nesta situação parou de jogar por alguns meses alegando lesão no braço. No lado feminino, em que a WTA faz o mesmo papel da ATP para as mulheres, a situação é bem parecida com agravantes. Enquanto no masculino, jogadores são chamados de surpresa - fora de competições - para exames antidoping, no caso das grandes estrelas do feminino, essa exigência não é aceita. Só passam por testes em torneios.