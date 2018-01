Doping: ITF promete moralizar o tênis Responsável a partir do próximo ano do controle anti doping do circuito profissional de tênis, seja em torneios válidos pela ATP, como o Grand Slam e Copa Davis, a ITF (a Federação Internacional de Tênis) promete moralizar a modalidade, envolvida em várias denúncias e poucas punições. Para controlar o programa de anti doping, a ITF nomeou o especialista Stuart Miller, PhD da Universidade de Manchester e que já tem experiência de cinco anos com o tênis.