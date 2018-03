Dores no ombro direito tiram Andy Roddick de Roland Garros

O norte-americano Andy Roddick, sexto colocado no ranking da ATP está fora do Aberto da França, que será disputado em Roland Garros a partir da próxima semana. Ele não conseguiu se recuperar de uma lesão no ombro direito, sofrida durante o Masters Series de Roma. Roddick era um dos escalados para defender a equipe dos Estados Unidos no Campeonato Mundial de Equipes - torneio de exibição realizado em Dusseldorf, na Alemanha. Mas voltou a sentir a lesão que o fez desistir da disputa do Masters Series italiano, no dia 10 deste mês. "Andy sentiu uma lesão no ombro direito, a mesma que o tirou de Roma. Ele não jogará aqui na Copa do Mundo, e também perderá o Aberto da França. Eu acho que ele pode ficar pronto para o torneio de Queens. Mas, por enquanto, precisa de dez ou 12 dias de descanso", afirmou John Roddick, irmão e Andy e capitão da equipe norte-americana no Campeonato Mundial. Roddick foi eliminado na primeira rodada em Roland Garros nos últimos dois anos, portanto sua ausência não deve acarretar em queda no ranking mundial. O melhor desempenho do norte-americano no saibro parisiense foi em 2001, ano de sua estréia, quando ele chegou à terceira rodada.