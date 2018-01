Duas brasileiras eliminadas nas quartas Em Campos do Jordão, duas brasileiras foram eliminadas nas quartas-de-final do torneio Credicard Mastercard. Jennifer Widjaja perdeu para a ex-campeã da competição, a portuguesa Frederica Piedade por 7/6 (7/2) e 6/2, enquanto Letícia Sobral caiu diante da argentina Soledar Esperon por 4/6, 6/3 e 6/2. Neste sábado, a partir das 12 horas serão jogadas às semifinais. A campeã do ano passado, Nanda Alves, que eliminou Larissa Carvalho por 5/7, 7/6 e 6/4, enfrenta Soledad Speron, e Frederica Piedade joga com Maria José Argeri.