Duas finais especiais em Paris Duas irmãs disputando a decisão feminina neste sábado, às 10 horas de Brasília. E dois espanhóis no domingo. A final do segundo torneio do Grand Slam da temporada, único disputado no saibro, em Roland Garros, em Paris, será muito especial. Primeiro, neste sábado, Venus Williams, de 21 anos - completará 22 no dia 17 - contra Serena, de 20. No domingo, Juan Carlos Ferrero e Albert Costa. Os dois jogos serão transmitidos no Brasil por rede aberta, pela Record, com narração de Rui Viotti e comentários do técnico Marcelo Meyer. Mesmo que perca, Venus será a número 1 do mundo na segunda-feira. Sua irmã será a número 2. O pai das garotas, Richard Williams, já dizia em 1997 que elas dividiriam os primeiros lugares do ranking. Foram criadas para isso. O impressionante é que Richard tornou-se treinador das duas apenas lendo livros de tênis. Pelo menos é o que ele diz. Ele vem afirmando em tom de brincadeira que a sigla WTA (Associação de Tênis Feminino) poderia muito bem ser mudada para "Associação de Tênis das Williams". As outras jogadoras não gostam desse tipo de brincadeira e dizem que os Williams são todos arrogantes e pretensiosos. Mas não se tem registro de outras duas irmãs disputando a final do torneio parisiense. As duas se enfrentaram oito vezes no circuito profissional e a mais velha venceu cinco vezes: em 1998, na Austrália e em Roma; em 1999, em Miami; em 2000, em Wimbledon; e em 2001, no Aberto dos Estados Unidos. Serena ganhou em 1999, na Copa Grand Slam; em 2001, em Indian Wells; e em 2002 em Key Biscayne. A pergunta que se fazia nesta sexta-feira em Paris é se o pai das meninas é quem decidirá qual delas ficará com o título. Mesmo não tendo viajado com as duas. Venus ganhou quatro títulos na temporada: Gold Cost, Amberes, Paris e Amelia Island. Tem um total de 25 na carreira. Serena - que várias vezes disse que achava Gustavo Kuerten muito interessante - em 2002 foi campeã em Scottsdale, Miami e Roma. Tem 14 títulos no total.