Duas lendas: Federer e Sampras duelam em Seul

Quem é o melhor tenista de todos os tempos, Roger Federer ou Pete Sampras? Está resposta ainda não virá nesta terça-feira, quando dois dos maiores jogadores da história têm duelo marcado em Seul, na Coréia do Sul, mas certamente o encontro será dos mais curiosos. Ambos são donos de marcas impressionantes. O suíço é número 1 do mundo há quatro anos, conquistou 53 títulos, com 12 deles de Grand Slam e já faturou na carreira US$ 46 milhões (cerca de R$ 82,8 milhões) só em prêmios. O norte-americano liderou o ranking por cinco anos, ganhou 64 títulos, 14 de Grand Slam e somou US$ 43 milhões (cerca de R$ 77,4 milhões) de premiação. A única coisa igual entre os dois neste momento é que nenhum deles venceu em Roland Garros. Este jogo será o primeiro de uma série de três exibições e terá transmissão pela ESPN, a partir das 7 horas. As outras partidas serão nesta quinta-feira em Kuala Lumpur e neste sábado, em Macau. Federer vem do 4.º título do Masters Cup de Xangai, com ritmo de jogo, mas revela muito respeito e admiração pelo adversário. "Treinei com Sampras este ano em Los Angeles. Ele pareceu-me bem, ainda tem uma direita mortal, além de um grande saque e bons voleios", disse Federer em Seul. "Desde criança, o Sampras era o meu ídolo. Procurava imitar a sua esquerda e nesta terça esse golpe faz parte do meu arsenal." Sampras, que se retirou do circuito após ganhar o US Open de 2002, participou de algumas etapas este ano do circuito Masters e revela-se otimista. "Meus golpes estão mais fortes graças as novas tecnologias dos equipamentos. Mas certamente não tenho mais a mesma explosão", afirmou o norte-americano. "Vai ser fantástico enfrentar Federer. Ele domina a sua geração, assim como dominei a minha. Estive por muito tempo como número 1 e acho que o Federer vai ficar ainda por muito mais tempo. Ganhei 14 Grand Slam, mas se seguir jogando dessa maneira vai superar esta marca e talvez ganhar até 17 ou 18 troféus do Grand Slam." Os organizadores do duelo estão eufóricos. O promotor Lincoln Venâncio até exagerou nas comparações. "Será como ver Muhammad Ali x Joe Frazier, Pelé contra Maradona ou Von Gogh e Picasso."