Duelo Guga x Agassi será às 17 horas O duelo Gustavo Kuerten e Andre Agassi já se transformou num dos clássicos do tênis internacional. E neste sábado, em horário já confirmado para às 17 horas de Brasília, os dois se encontram na primeira semifinal do dia do ATP Tour de Los Angeles. Esta será a 10ª partida destes dois geniais tenistas com vantagem de 5 a 4 para o tenista norte-americano. Agassi chegou às semifinais, depois de duas vitórias expressivas em Los Angeles. Na última rodada, derrotou o compatriota Jan-Michael Gambill por por 6/2 e 7/5 e na partida anterior havia eliminado um dos maiores especialistas em quadras rápidas, o britânico Greg Rusedski. Guga não deixa por menos. Depois de ter conquistado o título de Stuttgart, na despedida da temporada européia de quadras de saibro, vai para seu primeiro torneio do circuito norte-americano de rápidas e já alcança as semifinais. O brasileiro não esconde de ninguém seu entusiasmo e confiança pelos bons resultados alcançados nos últimos tempos. Está invicto há 15 partidas. Os dois primeiros jogos da história deste duelo aconteceram em 1997, ambos com vitória no brasileiro: no ATP de Menphis, por 6/2 e 6/4 e no Masters Series de Cincinnati, por 6/3 e 6/1. Agassi estava numa fase difícil da carreira, havia despencado do ranking, ocupava então uma posição acima dos 100 primeiros. O troco do norte-americano veio em 98, no carpete de San José, na Califórnia. Ganhou por 6/3 e 6/1. Iniciou então uma sequência de vitórias com Wimbledon, em 1999, por 6/3, 6/4 e 6/4, voltou a vencer em Cincinnati, no mesmo ano por 6/2 e 7/6; e ganhou também no final da temporada de 99 na Copa do Mundo de Hannover por 6/4 e 7/5. Em 2000, Guga teve um gostinho de vingança ao vencer no Ericsson Open, em Miami, por 6/1 e 6/4, antes de cair na final diante de Pete Sampras. Os dois últimos encontros entre os jogadores foi no Masters Cup de Lisboa. Na primeira partida, ainda durante o round robin, Agassi venceu por 4/6, 6/4 e 6/3 e o brasileiro deixou a quadra cheio de problemas físicos e deixando a impressão de que não seguiria mais na competição. Para surpresa geral, foi a final e num jogo memorável, deu a volta por cima, e derrotou Andre Agassi por 6/4. 6/4 e 6/4 e entrou para história como o primeiro brasileiro a terminar uma temporada como número 1 do mundo. Hoje, Guga é o número 1 do ranking mundial e Agassi segue na liderança da corrida dos campeões.